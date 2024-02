Erfurt. In Erfurt hat die Polizei einen Raser gestellt. Der Autofahrer wurde in einer 30er-Zone mit fast 90 km/h gemessen.

Mit einem Bleifuß war am Donnerstagabend ein Autofahrer in Erfurt unterwegs. Wie die Polizei am Freitag informierte, habe sie am Juri-Gagarin-Ring eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei stellten sie den Autofahrer fest, der die erlaubten 30 km/h um ein Vielfaches überschritten habe.