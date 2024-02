Erfurt. Roland Döring wiegt ein Drittel weniger als noch vor zwei Jahren. Wie ist ihm das gelungen? Und was treibt ihn an?

Wenn Roland Döring in den Türrahmen seines Hauses tritt, bleibt nicht mehr viel Luft nach oben. Stattliche 1,92 Meter groß ist er, überragt viele seiner Mitmenschen. Es ist keine drei Jahre her, sagt Döring, da füllte er den Türrahmen des Hauses am Ortsrand von Schwerborn aber fast komplett aus, vor allem zu den Seiten hin. Stattlich, so hätte man ihn damals wahrscheinlich nur mit einer Portion Ironie genannt. Um ihn nicht zu verletzen.