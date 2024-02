Erfurt. Nach dem Muldenweg kündigt das Erfurter Gebäudeamt die nächste große Sanierungsmaßnahme an. Ein zweites Ausweichobjekt wird noch gesucht.

Die Schulsanierung in Erfurt nimmt zu Jahresbeginn Fahrt auf. Nach dem Standort Muldenweg in Daberstedt soll nun auch der Doppelschulstandort am Berliner Platz saniert werden.