Erfurt. Wer seine Zählernummer preisgibt, läuft Gefahr, unfreiwillig einen neuen Vertrag abzuschließen.

Vermehrt sind in den vergangenen Wochen Männer mit selbst gedruckten Stromanbieterschildern an Haustüren in Erfurt aufgetaucht. „Diese Praktiken verunsichern Verbraucherinnen und Verbraucher und können zu ungewollten Stromanbieterwechseln führen“, teilt SWE Energie mit.