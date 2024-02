Erfurt. Ein kleines Videofilmchen macht mit den großen Veranstaltungen bekannt, die der Jahreskalender für Erfurt bereit hält. Und das ganz ohne Worte.

Dieser Marktmeister mag seinen Job! Sonst hätte Sven Kaestner gewiss nicht so bereitwillig den Kopf eines Hasenkostüms auf- und vor der Kamera wieder abgesetzt, um fürs Frühlingsfest zu werben. Oder ein Spielzeug-Barbie-Auto in die Hand genommen, um auf den Autofrühling zu verweisen, mit einem Lebkuchenherz einen Vorgeschmack auf das Oktoberfest zu geben, mit Blumen auf den Gartenmarkt vorauszuschauen und einem Wein aufs Weinfest anzustoßen... Töpfermarkt, Krämerbrückenfest, Walpurgisnacht und und und.

Der Kalender ist mit Terminen vor allem auf dem Domplatz gut gefüllt. Fest steht: das kleine Filmchen, mit dem die Stadtverwaltung auf die Fülle dieser Veranstaltungen aufmerksam macht, ist mit Marktmeister Kaestner in der Hauptrolle bestens besetzt. Kennt er doch den Domplatz wie seine Westentasche und jeden Pflasterstein von Erfurts größtem Veranstaltungsort, den er amtlich, aber auch sehr sympathisch verantwortet. Nur eines ist in der städtischen Werbebotschaft ungewöhnlich: Ausgerechnet Kaestner, nie um eine Anekdote verlegen, muss in dem Filmchen in Rathaus-Regie gänzlich ohne Worte auskommen. Das ruft nach einem Teil 2.

Hier geht es zum Film: https://www.instagram.com/erfurt_de/reel/C3SlZZQIwlR/