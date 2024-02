Erfurt. Viele kennen Christopher Clark aus dem Fernseh-Format ZDF-History. In Erfurt ist die Nachfrage nach seiner Lesung so groß, dass es einen größeren Saal braucht.

Der aus ZDF-Fernsehsendungen bekannte Historiker Christopher Clarke sorgt bei der aktuellen Erfurter Frühlingslese für so eine große Nachfrage, dass die Veranstaltung in einen größeren Raum verlegt werden muss. Statt im Hugendubel am Anger wird Clark sein Buch „Frühling der Revolution. Europa 1848/49 und der Kampf für eine neue Welt“ laut Mitteilung des Vereins Erfurter Herbstlese am 20. März in der Aula des Evangelischen Ratsgymnasiums in der Meister-Eckhardt-Straße vorstellen.

Beginn der Lesung verschiebt sich nach hinten

Wie immer in solchen Fällen verschiebt sich der Beginn um eine Viertelstunde nach hinten, damit auch Menschen, die nichts vom Umzug gehört oder gelesen haben, es pünktlich zum Lesungsbeginn am neuen Ort schaffen. In diesem Fall beginnt die Lesung also um 20.30 Uhr.

Erfurter auf der Warteliste dürfen sich über Tickets freuen

Nach der Entscheidung für den Umzug arbeitet die Geschäftsstelle die Warteliste ab und die darüber hinaus verfügbaren Karten gehen für alle in den Vorverkauf, erläutert Programmchefin Monika Rettig das Vorgehen.

Universität Erfurt ist mit dem bekannten Historiker im Gespräch

Im Anschluss der Lesung schließt eine Diskussion mit dem Erfurter Universitätsprofessor André Brodocz (Politische Theorie an der Staatswissenschaftlichen Fakultät) an.

Weitere Informationen gibt es unter:https://www.herbstlese.de/de/