Erfurt. In Erfurt haben sich zwei Autofahrer ein Rennen geliefert und mehrere andere Unbeteiligte gefährdet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Am Freitagabend kam es in der Weimarischen Straße in Erfurt zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs wegen eines verbotenen Autorennens. Wie die Polizei am Samstag informierte, seien zwei Autofahrer grob verkehrswidrig und rücksichtslos die Weimarische Straße stadtauswärts gefahren, indem sie unter anderem mit überhöhter Geschwindigkeit gefährliche Spurwechsel und Überholvorgänge durchführten.

Durch die Fahrweise der beiden mussten andere Autofahrer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Während die Polizei einen der beiden Raser stellen konnte, sei der zweite noch unbekannt. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder selbst als Geschädigte in Frage kommen. Betroffene sollen sie sich an die Polizei in Erfurt wenden (0361/7443-0).

