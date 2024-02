Erfurt. Seine größten Hits feierte der britische Sänger Paul Young in den 1980er Jahren. Titel wie „Come back and stay“ und „Everytime you go away“ sind unvergessen.

„Come back and stay“ - Komm zurück und bleib: Diesen Wunsch hat der britische Sänger und Songschreiber Paul Young seinen Fans erfüllt und ist aktuell auf Europa-Tournee. Eine der ersten Stationen ist Erfurt. Hier bringt er seine großen Hits der 80er Jahre auf die Bühne der Alten Oper. Das Publikum lässt sich gern auf eine Zeitreise einladen, feiert den Helden der eigenen Jugendtage.