Erfurt. Noch ist der Anger abends recht leer. Kathleen Kröger fragt sich, wie sich das im Lauf der nächsten Wochen ändern wird.

Der Anger ist immer wieder ein Aufreger. Jetzt, wo die Temperaturen sich gerade ins Frühlingshafte schieben, werden bei vielen Erfurter Bedenken wach, wie sich das Leben auf dem Anger wohl in diesem Jahr gestalten wird. Bisher war es noch zu kalt für diejenigen, die sich dort auf den Bänken oder als stehende Menschentraube bis in die Nachtstunden an allen Ecken des Platzes aufgehalten haben.