Erfurt. Wie schnell sich das Stadtbild der Erfurter Innenstadt verändert, fällt auf, wenn man mal ein paar Wochen nicht da war. Und wie schön ist es, dass sich manches nie ändern wird.

Ein paar Wochen nicht in Erfurt zu sein, das war eine neue Erfahrung. Urlaub, das sind zwei, drei Wochen und irgendwie normal so einmal im Jahr. Nun waren es fünf. Nachrichtensperre inklusive. Alles, was sonst Alltag ist, war weit weg. Es wurde ein anderer Alltag, mit neuen Prioritäten, herzlichen Begegnungen, anderen Gedanken. Eine Zeit, die prägte.