Erfurt. Ein betrunkener 46-Jähriger hatte zunächst Bier in einem Supermarkt in Erfurt gekauft. Als er sich ins Auto setzte, alarmierte eine Mitarbeiterin den Notruf.

Eine Supermarkt-Mitarbeiterin deckte am Freitag eine Trunkenheitsfahrt in Erfurt auf. Am Nachmittag hatte ein Kunde bei ihr Dosenbier gekauft. Dabei bemerkte sie, dass der Mann betrunken war, teilte die Polizei mit.

Als er schließlich in ein Auto stieg, versuchte die Frau noch, die Fahrt zu verhindern. Da dies aber missglückte, wählte sie den Notruf. Polizisten stellten den 46-jährigen Fahrer an seiner Wohnung fest. Bei einem Alkoholtest erreichte er fast 3,3 Promille. Der Mann räumte die Tat ein. Der Führerschein des 46-Jährigen wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

