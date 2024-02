Erfurt. Zwei Männer sind in Erfurt bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Außerdem machten Einbrecher große Beute und ein Randalierer ließ seiner Zerstörungswut freien Lauf.

In der Nacht zum Samstag sind in Erfurt zwei Männer bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Laut Polizei waren die beiden Streithähne im Alter von 24 und 25 Jahren vor einem Lokal im Stadtteil Rieth lautstark in Streit geraten. Dieser eskalierte derart, dass der 25-Jährige ein Messer zog. Daraufhin schnappte sich der Jüngere einen herumliegenden Ast und schlug damit auf sein Gegenüber ein. Beide ließen allerdings nicht voneinander ab und attackierten sich weiter mit Faustschlägen und Bissen. Sie verletzten sich dabei gegenseitig leicht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung.

Mit Messer bedroht

Auf dem Erfurter Anger machten am Samstagabend zwei Männer lautstark auf sich aufmerksam. Nach Polizeiangaben waren sie aus ungeklärter Ursache miteinander in Streit geraten. Dabei habe einer der Beiden eine Glasflasche auf seinen Kontrahenten geworfen. Dieser sei jedoch nicht getroffen worden, zog daraufhin aber ein Messer und bedrohte seinerseits den Anderen.

Als die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten beide Unbekannten. Polizisten nahmen die Verfolgung auf, verloren die Männer jedoch aus den Augen. Das Messer wurde unweit des Tatorts gefunden und sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung.

Zwei Einbrecher machen große Beute

Am vergangenen Wochenende haben zwei Einbrecher in Erfurt zugeschlagen. Laut Polizei hatte Samstagfrüh ein Unbekannter ein Hotel in der Innenstadt betreten und sich an die Rezeption begeben, die zu diesem Zeitpunkt kurzzeitig nicht besetzt war. Der Mann nutzte diesen Moment aus, ging hinter den Tresen und brach dort eine Schublade auf. Darin befanden sich über 1000 Euro Bargeld, die er verschwinden ließ.

Ein anderer Dieb war besonders dreist. Während der Öffnungszeiten betrat er am Samstagnachmittag ein Geschäftsgebäude in der Innenstadt. In einem Büro brach er laut Polizei ebenfalls eine Schublade auf und wurde fündig. 2500 Euro wechselten so den Besitzer. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des besonders schweren Diebstahls.

Zwölf Autos zerkratzt

In der Nacht zum Freitag hat ein Randalierer seiner Zerstörungswut in Erfurt freien Lauf gelassen. Wie die Polizei mitteilte, war der Unbekannte das Nettelbeckufer entlanggelaufen und zerkratzte dabei an zwölf geparkten Autos die Türen, bevor er sich unerkannt aus dem Staub machte.

Einer der Autobesitzer entdeckte die Beschädigungen an seinem Ford und informierte die Polizei. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Betrunkener verursacht Unfall

Ein betrunkener Autofahrer hat in Erfurt einigen Schaden verursacht. Laut Polizei hatte der 65-Jährige am Freitagabend im Ortsteil Urbich die Kontrolle über seinen Honda verloren und kam in der Straße Über den Kräuterländern von der Fahrbahn ab.

Er stieß zunächst mit einem geparkten VW zusammen und nahm schließlich noch eine Bordsteinkante mit. Der Fahrer verursachte an beiden Autos einen Schaden in Höhe von mehr als 1000 Euro.

Die hinzugerufene Polizei stellte schnell den Grund für die abenteuerliche Fahrweise fest. Mit über 1,4 Promille hatte der 65-Jährige deutlich zu tief ins Glas geschaut. Er musste für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

