Erfurt. Sie war ein Liebling der jüngsten Besucher des Egaparks in Erfurt. Und bekanntermaßen gefräßig. Was die Ziege „Minze“ so bekannt gemacht hat.

Sie war Liebling der jungen Besucher des Kinderbauernhofes auf der Ega und leicht umstrittene Fußballexpertin. Doch nun ist Minze, die vielleicht bekannteste Ziege der Stadt, gestorben.

