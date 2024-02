Erfurt. Unser Autor Michael Keller über erstaunliche Beobachtungen in einem Vorort von Erfurt.

Ach ja, der Uwe. Macht wieder was mit Hardrock. In Büßleben allzeit nichts Ungewohntes. Der Uwe, 62, ist Bautischler und hat ein ausgeprägtes Faible für vier Großbuchstaben und einen Schrägstrich — AC/DC. Und so kommt es, dass an einem Montag gegen 17.30 Uhr aus dem gut besuchten Gehöft, das dem Uwe gehört, „Highway to Hell“ dröhnt. Hardrockparty zum Montagabend? Hä? Doch, gerade. Bon Scott, der erste Sänger der australischen Band von 1974 bis 1980, starb am 19. Februar vor 44 Jahren. Und da kann man als eingefleischter Fan seinem Idol schonmal eine standesgemäße Party mit lautstarken rotzigen Songs, kreischenden Gitarrenriffs, Bockwurst, Fettbemme, Bier und Glühwein widmen. Auch wenn es an einem Montagabend ist.