Erfurt. Relikte der Bundesgartenschau sind in Erfurt präsent. Aufmerksame Spaziergänger stoßen an manchen Orten auf alt Bekanntes.

Auch ohne Fluxkompensator (ein Gerät, richtig am Fahrzeug angebracht, es ermöglicht durch die Zeit zu reisen) kann man auch in Erfurt in die Vergangenheit tingeln. Immerhin drei ganze Jahre kann man sich zum Beispiel in der Tallinner Straße zurückversetzen. Hier wartet ein Herr mit veganer Kopfbehaarung auf den Besuch aus der Zukunft und fordert ihn auf, sich schnell noch eine Dauerkarte für die Bundesgartenschau 2021 zu sichern. Damals gab es auch schon Smartphone und QR-Codes um sich bequem auf der offiziellen Website einzuloggen.