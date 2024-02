Erfurt. Fortan gibt es einige Rückzugsmöglichkeiten für Eltern und ihre Babys in Ämtern und Geschäften. Wickelkommode und Stillsessel wurden in Räumen aufgestellt.

Wenn das Baby schreit und Hunger hat, ist Eile geboten. Doch wo in Ruhe stillen oder Fläschchen geben? Erfurt wird nun stillfreundliche Kommune. Bis Dezember hatte die Verwaltung öffentliche und gastronomische Einrichtungen sowie Geschäfte gesucht, die einen Teilbereich ihrer Räumlichkeit zur Verfügung stellen möchten. Mittlerweile sind es 14 Stellen geworden, unter anderem einige Ämter, die Bibliotheken am Domplatz und in der Marktstraße, Schwangerschaftsberatungsstellen und vier gewerbliche Einrichtungen.