Erfurt. In Erfurt wurde ein zweijähriges Mädchen bei einem Unfall schwer verletzt. Das Kind kam in ein Krankenhaus.

Bei einem Unfall in der der Hugo-John-Straße in Erfurt wurde ein zweijähriges Kind schwer verletzt. Wie die Polizei informierte, sei die 34-jährige Mutter mit dem Kind auf ihrem Fahrrad unterwegs gewesen. Das Kind habe dabei gesichert in einem Fahrradanhänger gesessen.

Während der Fahrt schaffte es das Mädchen jedoch ihren Sicherheitsgurt zu lösen und fiel auf die Straße. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.