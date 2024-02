Erfurt. Die 1890 erbaute Stahlbogenbrücke stand in Erfurt schon in der Bahnhofstraße und in der Riethstraße. Jetzt steht sie vor ihrem dritten Frühling.

Eine Stahlbogenbrücke, die 1890 in Erfurt in Betrieb genommen wurde, steht vor ihrem dritten Frühling. Für das zuletzt als „Riethbrücke“ bekannte Bauwerk sei ein neuer Standort auserkoren, bestätigt Erfurts Tiefbauamtsleiter Alex Reintjes. „Wir hoffen, dass die Riethbrücke einen schönen Standort für alle Ewigkeit bekommt“, sagt er.