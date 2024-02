Erfurt. Um schwierige Typen, Punk-Jazz von jungen Französinnen, das Masterstudium an der FH, den Erfurter Judeneid und mehr geht es in den aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt.

„Schwierige Typen“ im Stadtmuseum

Das Stadtmuseum Erfurt lädt am Donnerstag, 22. Februar 2024, um 18 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „Schwierige Typen – stille Ressourcen der Stadt?“ ein. Die Schau wird bis zum 31. März im Rahmen der Ausstellung „Modell Innenstadt“ präsentiert. Die alte Saline, der Wasserturm des ehemaligen Schlachthofes, die Rundhäuser am Nordstrand oder ein abgesperrter Fußgängertunnel sind „Leergut“, das offensichtlich keiner haben will. Diese und weitere elf Bauwerke werden in der Ausstellung „Schwierige Typen“ von Architekturstudierenden der Fachhochschule Erfurt als schlummernde Ressourcen der Stadt präsentiert. Die studentischen Arbeiten sind Ergebnisse eines Projektes des vergangenen Wintersemesters. Betreut vom Denkmalpfleger und Architekten Mark Escherich, haben zwölf Studierende das Gebiet der Kernstadt nach vermeintlich unnützen Baubeständen abgesucht. Potenzialträchtig und eine vertiefte Beschäftigung wert erschienen ihnen vor allem ungenutzte Türme, Tunnel, Festungsbauwerke und unscheinbare Pavillons. Die Präsentation ist Teil der Ausstellungsreihe „FH meets Stadtmuseum“, die bis zum 24. Juni 2024 Ideen, Modelle und Diskussionsräume zu verschiedenen Themen aus Architektur und Stadtentwicklung im Rahmen der Schau „Modell Innenstadt. Planungen für die Mitte von Erfurt“ bietet.

Shanna Waterstown Quartet und französisches Gastspiel im Jazzclub

American Blues aus Florida/USA ist am Samstag, 24. Februar, ab 20 Uhr im Jazzclub Erfurt, Juri-Gagarin-Ring 140a, zu hören. Es spielt das Shanna Waterstown Quartet. Am Mittwoch, 28. Februar, ebenfalls um 20 Uhr, ist die Gruppe NOUT aus Frankreich mit Mats Gustafsson im HsD zu Gast: Delphine, Rafaëlle & Blanche - Drei Französinnen zelebrieren wieder den Punk-Jazz-Aufstand! Diesmal mit Verstärkung im Jazzclub durch den in Österreich lebenden schwedischen Saxophonisten und Universalkünstler Mats Gustafsson.

Pulverfass Balkan: Lesung und Gespräch

Die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen und das Europäische Informations-Zentrum in der Thüringer Staatskanzlei laden ein zur Veranstaltung „Pulverfass Balkan: Wie Diktaturen Einfluss in Europa nehmen“ - Lesung und Gespräch mit Florian Bieber, Professor für Geschichte und Politik Südosteuropas und Leiter des Zentrums für Südosteuropastudien, Universität Graz. Beginn ist am Donnerstag, 29. Februar, um 18 Uhr, im Europäischen Informations-Zentrum, Anger 39, 99084 Erfurt (Eingang über Neuwerkstraße). Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung per E-Mail an eiz@tsk.thueringen.de oder per Telefon 0361/57 32 18 960 wird gebeten.

Vortrag zum Erfurter Judeneid in der Alten Synagoge

Den letzten Vortrag im Rahmenprogramm der Sonderausstellung „In and Out - Between and Beyond. Jüdisches Alltagsleben im mittelalterlichen Europa“ in der Alten Synagoge hält am Dienstag, 27. Februar, um 18.30 Uhr Andreas Lehnertz von der Universität Trier. Der Vortrag thematisiert den Erfurter Judeneid und vergleicht seinen Inhalt mit anderen interreligiösen Eiden im mittelalterlichen Europa. Der Erfurter Judeneid stammt spätestens aus dem Jahr 1200. Er und sein Text stehen am Anfang einer Reihe von deutschsprachigen Judeneiden. Solche interreligiösen Eide waren enorm wichtig für das Funktionieren der christlich-jüdischen Kontakte. Sie dienten dem Konfliktmanagement, waren Ausdruck interreligiöser Beziehungen und hatten den Charakter von Privilegien, die den Jüdinnen und Juden im mittelalterlichen Europa zugestanden wurden. Der Vortrag wird den in der Alten Synagoge als Faksimile ausgestellten Erfurter Judeneid in seinen lokalen, regionalen und europäischen Kontext einordnen. Dadurch wird seine Bedeutung für die mittelalterliche Geschichte und die christlich-jüdischen Beziehungen hervorgehoben. Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, den Erfurter Judeneid nach dem Vortrag erneut – und vielleicht auch mit neuen Augen – zu betrachten. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.

Mit einem Masterstudium den Turbo für die Karriere einlegen

Noch bis zum 15. März können sich Interessierte für ein Masterstudium an der Fachhochschule Erfurt bewerben. „Das Masterstudium bietet zahlreiche Vorteile und ist ein wichtiger Schritt für eine erfolgreiche Karriere: Es ermöglicht den Studierenden, ihr Fachwissen zu vertiefen, Fähigkeiten zu erweitern und sich auf ihrem gewählten Fachgebiet zu spezialisieren. Dieses höhere Maß an Expertise und Fachkompetenz wird nicht zuletzt durch die in Deutschland einzigartige Fächerkombination der FH Erfurt ermöglicht, welche auch in verbesserten Karrierechancen für die Absolventen und Absolventinnen mündet“, sagt Steffen Riedl, Vizepräsident für Studium und Lehre der Fachhochschule Erfurt. Über die Inhalte des jeweiligen Masterstudiums sowie deren Voraussetzungen können sich die Interessierten auf der Homepage der FH Erfurt umfangreich informieren: https://www.fh-erfurt.de/angebote-studium-und-weiterbildung/bewerbung/sommersemester-2024 Für nachfolgende Masterstudiengänge endet am 15.03.2024 die Bewerbungsfrist: Angewandte Informatik, Bauingenieurwesen in den Studienrichtungen, Baubetrieb und Digitales Planen/BauenInterdisziplinärer Holzbau, Konstruktiver Ingenieurbau und Bauwerkserhaltung, Umwelt-Geo-Verkehr, Gebäude- und Energietechnik, Management von Forstbetrieben. Die Bewerbung erfolgt online über das Bewerberportal der FH Erfurt: https://ecampus.fh-erfurt.de

Taufe in der Osternacht von 13 Erwachsenen

Dreizehn Erwachsene aus Erfurt, Hörsel, Jena, Ruhla, Sonneberg und Weimar werden in der Osternacht getauft und damit Mitglieder der katholischen Kirche. Am Samstag, 17. Februar, versammelten sich die neun Frauen und vier Männer mit ihren Heimatpfarrern, Taufpaten und Familien im Erfurter Dom, um im Rahmen eines Gottesdienstes von Bischof Ulrich Neymeyr offiziell zur Taufe zugelassen zu werden. Dabei trugen sich die Taufbewerber in die Taufbücher ihrer Heimatgemeinden ein, weshalb dieser Gottesdienst „Feier der Einschreibung“ heißt. Mit der Teilnahme am Samstag unterstreichen die Täuflinge ihren Entschluss, sich taufen zu lassen und ihr Leben an christlichen Maßstäben auszurichten. Anschließend legt ihnen der Bischof segnend die Hände auf. Hinter diesen Erwachsenen liegt eine längere Vorbereitungszeit, das Katechumenat. Schon in der alten Kirche kam die Einsicht auf, dass der Weg zum Glauben ein Wachstumsprozess ist, der der Begleitung und Unterweisung bedarf. So soll den Katechumenen, den Teilnehmern am Katechumenat, möglich werden, in die Praxis des Glaubens und in die Gemeinschaft der Kirche hineinzuwachsen. Bei der Einschreibungsfeier werden Taufbewerber und Seelsorger, die sie begleitet haben, erzählen, was sie gemeinsam erlebt haben.

Kostenfreier Vortrag: Die Ehegattennotvertretung in der Gesundheitsvorsorge

Seit dem 1. Januar 2023 gilt das gesetzliche Ehegattennotvertretungsrecht für Gesundheitsangelegenheiten – unabhängig von der bisher möglichen Vorsorgevollmacht. Um Einblicke in das Vertretungsrecht zu geben und dessen Bedeutung zu konkretisieren, bietet Birgit Kompe, Leiterin des Betreuungsvereins „Lebenskraft“ e. V., am 21. Februar 2024 von 17 bis 18.30 Uhr an der Volkshochschule Erfurt einen Kurs zum Thema „Ehegattennotvertretung in der Gesundheitssorge“ an. Für wen, wie lange und wofür gilt das Ehegattennotvertretungsrecht? Was bedeutet das für etwaig bereits bestehende Vorsorgevollmachten? Wie kann man es geltend machen und wie lange in Anspruch nehmen? Diese Fragen sind Inhalte des Kurses und werden aus der Praxis heraus besprochen. Gern steht die Referentin auch für Rückfragen bereit. Die Anmeldung zum Vortrag ist per E-Mail an volkshochschule@erfurt.de unter Angabe der Kursnummer 24-10522 oder vor Ort in der Schottenstraße 7 möglich. Die Teilnahme am Kurs ist kostenfrei.

