Erfurt. In Erfurt verlegt eine Gruppe Jugendlicher das Judotraining ins Freie, weil die Halle besetzt ist. Ein Passant hat ihr Treiben dann völlig fehlinterpretiert.

Am Montag sorgte in Erfurt ein Notruf über eine vermeintliche Schlägerei für Schmunzeln bei der Polizei. Laut Polizei hatter der Anrufer an einem Spielplatz eine Gruppe von zehn Jugendlichen entdeckt, die sich scheinbar miteinander prügelten. Der Mann habe das Geschehen mit dem Handy gefilmt.

Sofort seien mehrere Streifenwagen ausgerückt, um der Lage Herr zu werden. Als die Polizisten eintrafen, klärte sich die Situation jedoch schnell auf. Die Schläger entpuppten sich als sportaffine Judokämpfer. Weil ihre Halle belegt war, hatten sie ihr Training kurzerhand an die frische Luft verlegt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

