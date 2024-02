Erfurt. Er gilt als der schwärzeste Tag in der Geschichte des Augustinerklosters: Am 25. Februar 1945 wurde die Klosterbibliothek zerstört, in der viele Menschen Schutz gesucht hatten.

Das Evangelische Augustinerkloster lädt am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr in der Augustinerkirche zu einer Gedenkandacht für die Opfer eines Bombenangriffs am 25. Februar 1945 sowie für die heutigen Opfer von Krieg und Gewalt und insbesondere des Ukrainekonflikts ein.