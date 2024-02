Erfurt. Nachdem er einen Mann beim Ladendiebstahl beobachtet hatte, rief ein 16-Jähriger die Polizei. Doch damit nicht genug, er nahm kurzerhand die Verfolgung des Diebes auf.

Ein 16-Jähriger hat am Dienstagmittag einen Ladendieb in der Erfurter Innenstadt verfolgt. Wie die Polizei mitteilte, hatte 38 Jahre alte Langfinger sich in einem Supermarkt mehrere Dosen Alkohol eingesteckt und das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Der Jugendliche, der den Diebstahl beobachtet hatte, rief daraufhin die Polizei.

Doch hier endete die Einsatzbereitschaft des 16-Jährigen nicht. Er nahm kurzerhand die Verfolgung auf. Mehrere hundert Meter blieb er dem Flüchtigen auf den Fersen, bis der Dieb am Bahnhof der Bundespolizei in die Arme lief. Diese fand bei dem Mann neben der Beute auch zwei Messer. Der 38-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls mit Waffen verantworten

