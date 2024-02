Erfurt. Der freischaffende Künstler gestaltet seine erste Einzelausstellung unter dem Titel „the lovrs“ im Erfurter Retronom mit großformatiger Malerei und Porzellan.

Steve Seeger ist freischaffender Künstler, ehemaliger Architekturstudent und lebt seit 40 Jahren in Erfurt. Angefangen hat für ihn alles mit Graffiti doch schnell verschoben sich die Arbeitszeiten in die Tagstunden. Ehrenamtlich engagiert er sich aber auch weiterhin seit vielen Jahren in der Galerie und Kleinkunstbühne Retronom.