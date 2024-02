Erfurt. Vor zwei Jahren begannen die Ukrainischen Landsleute in Erfurt sofort damit, Flüchtlingen bei ihrer Ankunft in Deutschland zu helfen. Inzwischen fahren Hilfstransporte bis ins Frontgebiet im Osten der Heimat.

Donezker Gebiet, Cherson und am Ende dann Awdijiwka, die Stadt im Osten der Ukraine, deren Name derzeit in aller Munde ist. Wer Vasyl Vitenko diese Worte ausprechen hört, der fühlt sich auf einmal nah dran am Verteidigungskrieg der Ukraine gegen die russische Armee.