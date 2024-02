Erfurt. Spannende Veranstaltungen für Fans von Ska-Punk, Nagetieren, Geschichte oder Theater-Experimenten warten auf Publikum.

Seit 1996 servieren „Wisecräcker“ nun schon ihre ultimative Ska-Punk-Party in die ganze Welt.

Die sieben Musiker aus Hannover trumpfen dabei mit einer Mischung aus fetten Gitarrenriffs und furiosem Blechgebläse groß auf und scheren sich nicht weiter um Sprach- und Stil-Barrieren. Die Songs werden nach Belieben auf Spanisch, Englisch oder Deutsch getextet und finden musikalische Einflüsse aus diversen Kulturkreisen. Hauptsache laut, schnell und mit ordentlich Feierei – vor und auf der Bühne. Am Samstag, 24. Februar, ist die Band im „Ilvers“ in der Magdeburger Allee zu erleben. Zum Aufwärmen spielt davor die Erfurter Ska-Formation „Psycho and Ska Funk´L“. Los geht es 20 Uhr.