Erfurt. Kommende Woche wird es kritisch im kommunalen Nahverkehr. Verdi ruft die Beschäftigten zu Streiks auf.

Verdi, die vereinte Dienstleistungsgewerkschaft wird die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr zu einem Wellen-Streik im Zeitraum von Montag, 26. Februar, bis zum Samstag, 2. März, aufrufen. In einzelnen Bundesländern wird an unterschiedlichen Tagen in diesem Zeitraum – vornehmlich ganztags und überwiegend mehrtägig - gestreikt. Hauptstreiktag ist der 1. März, der gleichzeitig der Klimastreiktag ist, heißt es seitens der Gewerkschaft.