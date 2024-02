Erfurt. Ein 39-Jähriger war in Erfurt in zwei Auseinandersetzungen verwickelt. Die Opfer seiner Taten werden nun von der Polizei gesucht. Diese und weitere Meldungen.

Zu zweit auf E-Scooter unterwegs

In Erfurt fuhren in der Nacht zum Donnerstag zwei betrunkene Männer auf nur einem E-Scooter. Aus unbekannten Gründen stellten sich die 29 und 31 Jahre alten Männer zusammen auf dessen Stehfläche und griffen an den Lenker. Als ein Streifenwagen die beiden erblickte, stoppten sie schnell, tauschten die Plätze und fuhren weiter. Die Beamten beendeten die Fahrt des Doppelpacks und führten neben einer Kontrolle auch einen Alkoholtest durch. Beide waren laut den Angaben mit fast 0,8 Promille so alkoholisiert, dass sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige von über 500 Euro erhielten und zu Fuß nach Hause laufen durften.

Geschädigte zweier Körperverletzungen gesucht

Am Mittwochnachmittag kam es auf dem Erfurter Anger zu zwei Körperverletzungen. Wie die Polizei mitteilte, waren zunächst zwei Männer in Streit geraten. Ein 39-Jähriger hatte sein Opfer in den Bauch geschlagen. Der Geschädigte, ein bisher unbekannter Mann, ergriff dann die Flucht. Wenig später geriet der Schläger mit einer weiteren Person in Streit. Er nahm eine Flasche und schlug sie dem Mann über den Kopf. Nachdem Zeugen die Polizei verständigt hatten, flüchteten alle Beteiligten. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach dem 39-Jährigen und konnten ihn schließlich schnappen. Nun sucht die Polizei nach den Geschädigten der Körperverletzungen. Hinweise hierzu nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 48803 entgegen.

Auto aufgebrochen

Ein Dieb brach Mittwochnacht in Erfurt in ein Auto ein. Der Unbekannte hatte den Renault geöffnet und stahl aus dem Innenraum eine Umhängetasche. In dieser befanden sich nicht nur allerhand persönlicher Ausweisdokumente, auch die Fahrzeugzulassung und mehrere Hundepässe fielen dem Langfinger zum Opfer. Wie der Dieb das Auto öffnete, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei warnt davor, wertvolle Gegenstände offen in verschlossenen Fahrzeugen liegen zu lassen.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch hatte die Polizei zwei Drogenfahrten in Erfurt unterbunden. In zwei Stadtteilen fielen den Beamten verdächtige Autos auf. Ein 25-jähriger VW-Fahrer wurde in den Morgenstunden in der Krämpfervorstadt angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis. Ebenso erging es einem 29-jährigen BMW-Fahrer in Daberstedt am Nachmittag. Auch bei seiner Kontrolle zeigte ein Drogentest ein positives Ergebnis. Beide Fahrer wurden zu Blutentnahmen auf die Polizeidienststelle gebracht und erhielten eine Anzeige.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red