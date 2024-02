Erfurt. Ein weiterer Schritt zur ersten Tesla-Filiale in Thüringen. Doch noch müssen Fans der E-Auto-Marke weiter QR-Code lesen.

Von Japan in die USA. Dieser Wechsel ist nun an der Weimarischen Straße in Erfurt bereits zu bewundern. Am einstige Madza-Autohaus prangt nun das Wort Tesla.

In den vergangenen Wochen waren die großen Fensterscheiben des Verkaufspavillons durch Tücher verhangen. Und an der Außenfront schützten Verkleidungen noch die neue Gestaltung vor neugierigen Blicken. Nun ist aber an der metallischen Front die Schrift des US-Autobauers Tesla zu sehen.

Verkaufsbüro erst einmal weiter als Pop-Up-Store

Wobei es inzwischen kein Geheimnis mehr ist, dass das Unternehmen von Elon Musk die erste Filiale in Thüringen hier etablieren will. Ein gläserner Verkaufs-Büro-Container fungiert bereits als Info-Center für potenzielle Kunden des Unternehmens. Auf der Tesla-Internetseite firmieren Stützpunkt wie vergleichbare aber im konkreten Fall als „Erfurt Daberstedt Pop Up“.

Wann indes der Verkauf im neuen Autohaus startet, ist derzeit noch nicht ersichtlich. So finden interessierte Passanten und Autoliebhaber an der Weimarischen Straße nur einen QR-Code im Fenster. So könne man leicht eine Probefahrt vereinbaren.

cc