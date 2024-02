Erfurt. Jede Woche geben Mitarbeiter der Stadtbibliothek interessante Tipps. Diesmal: Eine spannende Biografie des Kinderbuchautors Otfried Preußler.

„Juchheisa, ich bin unsichtbar! Das ist für Räuber wunderbar, so sieht mich keiner auf der Flucht, Menschenskind, das ist ‚ne Wucht!“ Wer kennt sie nicht, die Sprüche von Otfried Preußlers „Räuber Hotzenplotz“. Kinder in der ganzen Welt lesen und lieben seit Generationen die wunderbaren Figuren wie den „Räuber Hotzenplotz“, „Die kleine Hexe“, „Das kleine Gespenst“ und vor allem „Krabat“. Preußlers Bücher wurden in 55 Sprachen übersetzt, haben inzwischen eine Auflage von über 50 Millionen Exemplaren erreicht und wurden mehrfach verfilmt.

Susanne Nowak ist Diplom-Bibliothekarin Lektorate in der Stadt- und Regionalbibliohtek Erfurt © Archiv | Marco Kneise

Am 20. Oktober 1923 wurde Otfried Preußler in Reichenberg (heute Liberec) geboren. Anlässlich seines 100. Geburtstages im vorigen Jahr veröffentlichte Tilman Spreckelsen, Literaturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, eine umfangreiche Biografie unter dem Titel „Otfried Preußler: Ein Leben in Geschichten“. Spreckelsen erschloss zahllose bisher ungekannte Quellen, sprach mit Preußlers Töchtern. Zum ersten Mal konnte so Preußlers gesamtes Leben und sein gesamtes umfangreiches Werk beleuchtet und in Zusammenhang gebracht werden.

Man entdeckt Preußler in seiner böhmischen Heimat, in seiner Zeit in Krieg und Gefangenschaft und als Lehrer in Rosenheim. Als Lehrer beobachtete er seine Schüler genau und erzählte ihnen immer wieder Geschichten. Sein Leitsatz ist auch auf seinem Grabstein verewigt: „Kinder brauchen Geschichten“.

Tauchen Sie mit dieser gut und spannend geschriebenen Biografie in das Leben Preußlers und seiner unvergänglichen Figuren ein -- und vielleicht nehmen Sie ja auch mal wieder eines seiner Bücher zur Hand.