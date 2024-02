Die schwedische Stoner-Rock-Band "Truckfighters" war am Freitag zu Gast im Erfurter Kontor. Auf die Beine gestellt hat das Konzert das Bandhaus. Zuletzt gastierten die drei Schweden in Erfurt beim Festival "Stoned from the underground" vor knapp zwei Jahren. © Funke Medien Thüringen | Marvin Reinhart