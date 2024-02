Erfurt. In wenigen Wochen soll definitiv Schluss sein. Ein traditionsreicher Einkaufsort steht vor einer ungewissen Zukunft.

Noch sind die Regale trotz einiger Lücken gut gefüllt im „Mein Real“-Supermarkt an der Erfurter Messe. Doch das soll sich nun rasch ändern. Ende März steht als Termin für die Schließung des letzten Erfurter Standorts der Kette. Jetzt kündigte das Unternehmen den Ausverkauf an. Seit Montag gehen Lagerbestände mit zum Teil erheblichen Preisnachlässen an die Kunden.

Zuletzt hatten sich die Hoffnungen auf eine Übernahme der insolventen Kette durch die Rewe-Gruppe zerschlagen. Damit steht ein traditionsreicher und für den Erfurter Südwesten strategisch wichtiger Einkaufsort auf dem Spiel. Ungewiss ist nicht nur die Zukunft des Lebensmittelhandels an der Gothaer Straße. Auch weitere Geschäfte in dem Einkaufszentrum sind zumindest mittelbar von der Schließung betroffen. Die Betreiber des Möbelmarktes Retouren24 kündigten an, am Standort festzuhalten, spüren aber bereits den Rückgang bei der Laufkundschaft.

Vor zwei Jahren hatte die Real GmbH noch bundesweit 63 Real-Märkte von der Metro-Gruppe übernommen, unter anderem den Erfurter Markt an der Messe. Andere Standorte waren an die Konkurrenz gegangen, etwa der Real-Markt im T.E.C., der seitdem als Kaufland firmiert. Im Herbst vergangenen Jahres meldete die Real GmbH Zahlungsunfähigkeit an.

red