Erfurt. Seit die Erfurter Tourismus GmbH gegründet wurde, wird sie von Carmen Hildebrandt geführt. Zum Abschied verrät sie, wie Erfurt noch erfolgreicher werden kann.

Wenn Erfurts Tourismus-Chefin Carmen Hildebrandt am Donnerstag (29. Februar) den Büroschlüssel an ihren Nachfolger Christian Fothe übergibt, geht sie als Millionärin, zumindest fast: Im Vorjahr wurden in Erfurt 993.000 Übernachtungen erfasst. Damit ist die Millionengrenze erreicht, die für viele Investoren eine Schallmauer darstellt und Erfurt in eine neue Tourismus-Liga katapultiert.