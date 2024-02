Erfurt. Ein besonderes Angebot in der Roland-Matthes-Schwimmhalle soll wegfallen. Sinkendes Interesse ist wohl nicht der einzige Grund.

Zuletzt seien es nur noch um die 20 Männer gewesen, in Spitzenzeiten 40, die immer donnerstags zwischen 12 und 15 Uhr das Angebot der Herrensauna in der Roland-Matthes-Schwimmhalle nutzten. Daher soll das Angebot an diesem Donnerstag, dem 29. Februar, ein letztes Mal auf dem Programm stehen, teilen die Stadtwerke Erfurt, Abteilung Bäder, mit. Das sinkende Interesse ist offenbar aber nicht der einzige Grund für die Entscheidung.