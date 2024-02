Erfurt-Stotternheim. Fahrer von Zulieferfirmen verrichten ihre Notdurft in Büschen und auf dem Feld - eine 24 Stunden zugängliche Toilette fehlt bislang.

Am Rand des Stotternheimer Logistikzentrums wagt es Diethard Leder nicht mehr, mit seinem Hund oder seiner Enkelin unterwegs zu sein: Hier laufe er stets Gefahr, in hier herumliegende Kothaufen zu treten. „Einfach ekelhaft“, beurteilt er die Lage. Keine Hinterlassenschaften von Hunden, sondern vielmehr von den Kraftfahrern, die hier in den Büschen und auf dem Feld ihre Notdurft verrichten. Ein Problem, mit dem sich der Erfurter Ortsteil seit Jahren konfrontiert sieht, und für das eine Lösung kurzfristig jedenfalls nicht in Sicht scheint.