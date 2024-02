Erfurt. Der Ex-Freund seiner Partnerin stattete in Erfurt einem 31-Jährigen einen Besuch ab und fügte ihm zusammen mit einem weiteren Täter schwere Verletzungen zu. Jetzt ermittelt die Polizei.

In Erfurt ist am Samstag ein 31 Jahre alter Mann bei einem Angriff mit Schlägen und Tritten schwer verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, hatten die zwei Angreifer an der Wohnungstür des Mannes geklingelt und wären unvermittelt auf ihn losgegangen. Einer der beiden sei der Ex-Freund der Partnerin des Opfers.