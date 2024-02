Erfurt. Ein 39-jähriger Motorradfahrer hat am Samstag versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Bei seiner Flucht mussten Fußgänger zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden. Die Verfolgungsjagd endete abrupt.

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Erfurt lieferte sich am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer. Laut Meldung der Beamten sollte der Suzuki-Fahrer gegen 16 Uhr in der Innenstadt kontrolliert werden. Daraufhin sei der Mann mit hoher Geschwindigkeit davongefahren. Es ging für ihn über rote Ampeln, Gehwege, falsch herum durch Einbahnstraßen bis zum Luisenpark. Teilweise hätten Fußgänger dem Motorradfahrer per Sprung ausweichen müssen. Die Polizei verfolgte ihn über den Juri-Gagarin-Ring, durch die Löberstraße, Löberwallgraben, Heinrich-Mann-Straße, Schillerstraße, Reichardtstraße, R.-Breslau-Straße und Alfred-Hess-Straße.

Nach einem Unfall konnte die Polizei den 39-Jährigen festnehmen. Er habe unter dem Einfluss von Drogen gestanden und sei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen. Außerdem war sein Motorrad mit gefälschten Kennzeichen unterwegs und nicht zugelassen gewesen.

Fußgänger, die durch den Mann geschädigt beziehungsweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Vorgangsnummer 0050792 bei dem Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) zu melden.

red