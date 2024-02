Erfurt. Üblicherweise wird Bach gespielt auf hiesigen Kirchenorgeln. Jetzt gibt es in der Andreaskirche aber Hits neueren Datums.

Bei Orgelmusik denkt man zuerst an Johann Sebastian Bach. Der Kirchenmusiker Michael Schütz aus Berlin aber geht neue Wege und bringt Abbas „Dancing Queen“, Queens „We Are The Champions“ und den John-Lennon-Klassiker „Imagine“ in die Andreaskirche. Das Orgelkonzert mit Pop, Rock und Filmmusik beginnt am Sonntag, 3. März, um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte erbeten.