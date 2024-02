Erfurt. Eine Menge meist gelber Quietscheenten sitzen hinter der Frontscheibe auf dem Armaturenbrett und leisten den Fahrer Gesellschaft.

Ob Herr Doktor Klöbner (der auch gerne mit dem Schwerindustriellen Herrn Müller-Lüdenscheidt die Badewanne teilt) in Erfurt verweilt, oder der Fahrer des älteren VW-Busses die Vorzüge eines Airbags zu schätzen weiß, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall sind aus dem abgestellten Fahrzeug in der Bremer Straße viele neugierige Blicke von gelben Quietscheenten hinter der Frontscheibe auf den Straßenverkehr zu sehen. Vielleicht sind sie ja auch nur auf dem Weg zum Schwimmtraining an die wilde Gera. Denn hier findet am 13. April das 27. Erfurter Entenrennen statt.