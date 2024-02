Erfurt. Um eine Ludmilla auf Schienen, Homosexualität in der Bibel, eine Pfeifenpatenschaft in der Reglerkirche und mehr geht es in den Nachrichten aus Erfurt.

Die Bibel und Homosexualität

Nur wenige Themen werden in den christlichen Kirchen so hart und kontrovers diskutiert wie die Einordnung von Homosexualität. Mit der Bibel werden Sodom und Gomorra und Paulus als Kronzeugen für deren Ablehnung angeführt. Der Kontext der entsprechenden biblischen Stellen gerät dabei nicht selten aus dem Blick. Was sagt die Heilige Schrift wirklich zum Thema – und was nicht? „Schlimme Abirrung? Die Bibel und Homosexualität (und warum der Katechismus irrt).“ ist so eine Veranstaltung in der Brunnenkirche (Fischersand 24) am Dienstag, 27. Februar, in der Brunnenkirche überschrieben. Mit einem Vortrag leitet Thomas Hieke, Lehrstuhlinhaber für Altes Testament an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, dazu ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Eislaufhalle ab Donnerstag gesperrt

In der Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle finden vom 1. bis 3. März die Deutschen Meisterschaften im Eisschnelllauf 2024 und das Finale des 5. Deutschland-Cups 2023/2024 statt. Die Eishalle bleibt daher ab Donnerstag veranstaltungsbedingt für das öffentliche Eislaufen gesperrt. Am 26., 27. und 28. Februar ist die 400-Meter-Bahn von 19 bis 22 Uhr geöffnet, am Mittwoch zusätzlich das Innenfeld.

Pfeifenpatenschaft: Benefizkonzert zur Erneuerung der Orgel

Die Reglergemeinde Erfurt lädt zum Benefizkonzert zur Erneuerung der Orgel mit Start des Pfeifenpatenschaftsprojektes in die Reglerkirche ein. Unter der Leitung von Kantor Samuel Huhn werden u.a. Werke von Johann Hermann Schein und Felix Mendelssohn-Bartholdy erklingen. Auf dem Programm steht die Psalmvertonung „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ sowie die Motette „Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren“, präsentiert durch die Reglersingschar. Auch der Reglerposaunendienst wird einige Werke vortragen und unter anderem ein modernes Arrangement des Chorals „Herz und Herz vereint zusammen“ musizieren. Das Konzert beginnt am Sonntag, 3. März, um 17 Uhr.

Vortrag zur Postkontrolle der Stasi

Die Abteilung M der DDR-Staatssicherheit war für die Kontrolle der Post zuständig. Briefe wurden durchleuchtet, geöffnet, gelesen, in Dienststellen in der ganzen Republik, so auch bei der Stasi-Bezirksverwaltung Erfurt. Intensiv befasst hat sich mit dem Thema Rüdiger Sielaff, 2002 bis 2021 Leiter des Stasi-Unterlagen-Archivs in Frankfurt (Oder). In einem Vortrag am bundesweiten Tag der Archive am Samstag, 2. März, wird er um 14 Uhr dazu im Stasi-Unterlagen-Archiv Erfurt auf dem Petersberg einen Vortrag halten. An diesem Tag gibt es zwischen 12 und 16 Uhr auch Archivführungen, werden wichtige Fragen zur Arbeit der Einrichtung beantwortet und besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen.

Workshop zur Arbeit mit Ehrenämtlern

Wie können Vereine und Initiativen ehrenamtliche Helfer gewinnen und halten? Dieser Frage geht ein kostenfreier Workshop an der Volkshochschule Erfurt nach. Dozentin ist Christiane Biedermann, selbstständige Trainerin und Moderatorin mit 20-jähriger Berufserfahrung in der Vereins- und Stiftungsarbeit. Die Kursteilnehmer sollen sich mit Veränderungen im gesellschaftlichen Engagement, mit Fragen der Zeitknappheit und Flexibilität auseinandersetzen, um Engagement-Angebote zu entwickeln, die für Interessierte attraktiv sind und zur jeweiligen Organisation passen. Die Veranstaltung richtet sich an Vorstände, Ansprechpersonen für Ehrenamtliche und jene, die eine Initiative oder einen Verein gründen (wollen) und weitere Aktive suchen. Anmeldungen zu dem Kurs am Samstag, 9. März, von 11 bis 17 Uhr sind möglich per E-Mail an volkshochschule@erfurt.de oder vor Ort in der Schottenstraße 7. Der Kurs wird gefördert aus Mitteln der Thüringer Ehrenamtsstiftung, gewährt von der Landeshauptstadt Erfurt.

Eisenbahnverein plant erste Sonderfahrt des Jahres

Mit einer Sonderfahrt von Erfurt nach Potsdam und Berlin startet der Thüringer Eisenbahnverein am Samstag, 13. April, in die diesjährige Saison. Im Nostalgiezug aus Wagen der Reichsbahn im Stil der 80er- und 90er-Jahre mit einer Diesellok der Baureihe 132, auch Ludmilla genannt, führt die Reise über Weimar und Weißenfels, Halle, Dessau, Potsdam und Teile der Berliner Stadtbahn mit Halten im Zoologischen Garten und Ostbahnhof. Der Aufenthalt in Berlin ist mit fünf Stunden, in Potsdam mit fünfeinhalb Stunden geplant. Die Abfahrt im Erfurter Hauptbahnhof ist um 7.30 Uhr geplant, die Rückankunft gegen 21.15 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.thueringer-eisenbahnverein.de oder telefonisch unter 0177 / 33 85 415. Dort sind auch Buchungen möglich.