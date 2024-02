Erfurt. Am 12. März kommt es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen den sechs Bewerbern. Die Diskussion fokussiert sich auf ein bestimmtes Thema.

Der Termin für den ersten Schlagabtausch zwischen allen sechs Erfurter Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl steht fest: Für Dienstag, den 12. März, hat der Erfurter Tourismusverein eine Podiumsdiskussion mit allen bisher bekannten Bewerbern angekündigt. Die Veranstaltung findet im Augustinerkloster statt und beginnt 18 Uhr.

Die öffentliche Diskussion soll sich vor allem um den Tourismus in Erfurt und seine Fortentwicklung drehen. Dazu gehören zum Beispiel geplante Infrastruktur-Projekte und ihre Finanzierung, die Vernetzung wichtiger Akteure, aber auch Aspekte von Sicherheit, Sauberkeit oder Toiletten.

20.000 Menschen leben in Erfurt vom Tourismus

Der Tourismusverein vertritt seit 1996 mit derzeit 40 Mitgliedern die Interessen der Erfurter Tourismuswirtschaft. „Die Tourismuswirtschaft und die tourismusnahen Dienstleistungen haben in Erfurt in den vergangenen Jahren eine stetig positive wirtschaftliche Entwicklung genommen“, heißt es in der Ankündigung. „In Erfurt verdienen rund 20.000 Personen ihren Lebensunterhalt in der Branche.“

Dazu gehörten Hotels, Kultur- und Freizeiteinrichtungen genauso wie Restaurants, Einzelhandel und Dienstleistungsgewerbe. Mit dem Tourismuskonzept seien 2023 die strategischen Ziele und Handlungsfelder beschrieben, die in den nächsten Jahren bearbeitet werden sollen.

Publikum kann Kandidaten Fragen stellen

Die bislang bekannten Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl sind Amtsinhaber Andreas Bausewein (SPD), Andreas Horn (CDU), Matthias Bärwolff (Linke), Stefan Möller (AfD), David Maicher (Grüne) und Jana Rötsch (Mehrwertstadt). Der Veranstaltungssaal im Augustinerkloster fasst rund 180 Besucher. Nach einer von Lars Sänger moderierten Diskussion sind auch Publikumsfragen erlaubt.

Um einen Überblick über die Zahl der Interessierten zu erlangen, bittet der Tourismusverein um Anmeldung per Email: info@tourismusverein-erfurt.de

red