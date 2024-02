Erfurt. Es geht um Tanz und Literatur, ums Vereinsleben und Seniorenklubs, Chefarzt-Vorträge und Rebellinnen in den aktuellen Nachrichten aus Erfurt.

Tänzerische Perspektive auf heutige Technologien

Am 24. Februar feierte Ester Ambrosino mit dem Tanztheater Erfurt mit „Dys:Connect - Follow me“ Premiere im Theater Erfurt. Mit ihrer ganz besonderen Perspektive auf Dystopien stellte sie die Frage in den Raum: „Wird die permanente Kontrolle, die mit den heutigen Technologien einhergeht, uns in die Freiheit führen, oder wird diese perfekte Welt uns zu Sklaven einer künstlichen Intelligenz machen?“ Künstliche Intelligenz, globale Vernetzung und Digitalisierung bestimmen und verändern zunehmend unsere heutigen Lebenswelten. Weitere Termine: 9. März, 19 Uhr; 10. März, 15 Uhr; 24. März, 18 Uhr; 27. März, 19.30 Uhr, 31. März, 15 Uhr; 12. April, 19.30 Uhr, jeweils im Großen Haus. Informationen und Karten unter: www.theater-erfurt.de/follow

Autor Daniel Speck nimmt mit auf eine spirituelle Reise nach Indien

Sein erster Roman Bella Germania war das erfolgreichste deutsche Debüt des Jahres 2016 und stand 85 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Jetzt folgt das Buch für alle Yogabegeisterten: Mit „Yoga Town“ ist der Autor Daniel Speck am Freitag, 1. März, ab 19.30 Uhr in der Buchhandlung Peterknecht am Anger zu Gast. „Eine große Liebes- und Familiengeschichte, die zugleich eine spirituelle Reise ist und bis nach Indien führt - von Bestseller-Autor Daniel Speck. Ein Generationenroman über Musik, große Träume und die Suche nach dem verlorenen Zauber“, heißt es über das neue Werk des geborenen Müncheners.



VHS-Kurz zu Herausforderungen im Vereinsleben

Wie es gelingen kann, ältere Personen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit einer Behinderung oder Menschen in schwierigen Lebenslagen gut im gemeinsamen Vereinsleben einzubinden, wird in einem kostenfreien Workshop an der Volkshochschule konkretisiert. Am Samstag, 16. März, von 10 bis 13 Uhr geht es mit Dozent Christoph Schaffarzyk um aktuelle Herausforderungen im Vereinsleben. Dieser Kurs wird gefördert aus Mitteln der Thüringer Ehrenamtsstiftung, gewährt von der Landeshauptstadt Erfurt.

Anmeldungen zum Kurs 24-10021 sind möglich per E-Mail an volkshochschule@erfurt.de oder vor Ort in der Schottenstraße 7.

Wohngeldstelle informiert in Erfurter Seniorenklubs

Auch Senioren können Wohngeld beantragen. Daher wird die Wohngeldstelle aus dem Amt für Soziales im März 2024 in den städtischen Seniorenklubs Fragen zum Thema Wohngeld beantworten. Die Veranstaltungen beinhalten Informationen zur Berechtigung, Beantragung und Hilfestellung. Die Seniorenklubs bitten jeweils um Voranmeldung per Telefon.

Die Termine sind:

Montag, 4. März, 14 Uhr im Seniorenklub Roter Berg, Jakob-Kaiser-Ring 56a, Tel. 0361 655-6388

Mittwoch, 6. März, 14 Uhr im Seniorenklub Berliner Straße 26, Tel. 0361 655-4145

Donnerstag, 14. März, 14 Uhr im Seniorenklub Daberstedt, Hans-Grundig-Straße 25, Tel. 0361 345-9656

Dienstag, 26. März 2024, 14 Uhr im Seniorenklub Weitergasse 25, Tel. 0361 562-6789

Grundlegende Informationen stellt die Wohngeldstelle auch online unter www.erfurt.de/ef114663 zur Verfügung.

Geigerin mit walisisch-indischen Wurzeln zu Gast

Die Bachwochen-Reihe „Bach>>Forward“ verbindet junge Töne mit ungewöhnlichen Konzertorten. Wie gut dieser Kontrast passt, hat sich vergangenen Woche im Ikea-Einrichtungshaus mit fast 300 Gästen mit Begeisterung gezeigt. Nun wird das Programm am Freitag, 1. März, um 19.30 Uhr in der Kunsthalle Erfurt mit einem weiteren Konzert fortgesetzt. Zu Gast an diesem Abend ist die Geigerin Rakhi Singh, Engländerin mit walisisch-indischen Wurzeln, die sich auch als Komponistin einen Namen gemacht hat. Singh gehört zu den wichtigen Persönlichkeiten der zeitgenössischen Musikszene Londons und wird immer wieder als innovative Künstlerin ihrer Generation beschrieben. Nun ist Rakhi Singh erstmals in Thüringen zu Gast und kombiniert bei ihrem Festivaldebüt in der Kunsthalle Erfurt Solowerke Bachs in eigenen Arrangements mit englischen Komponisten und europäischem Folk. Eine Mischung, die mit Überraschungen spielt und neue Klangeindrücke bietet.

Christinnen im Kirchenkreis Erfurt feiern Weltgebetstag

Jedes Jahr am ersten Freitag im März reihen sich Kirchengemeinden in eine weltweite, ökumenische Gebetsgemeinschaft ein - den Weltgebetstag. Christliche Frauen engagieren sich dort, über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg. Die Kaufmannsgemeinde, die Reglergemeinde und die St. Georgsgemeinde in Erfurt begehen diesen Tag, in dessen Zentrum diesmal Palästina steht, gemeinsam an diesem Freitag, 1. März, um 18 Uhr. „Durch das Band des Friedens“, lautet das weltweite Motto in diesem Jahr - nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel im Herbst 2023 und dem daraus folgenden Konflikt in der Region ein Thema von bestürzender Aktualität. Denn ein Weg zum Frieden in Israel und Palästina ist aktuell kaum zu sehen. Die Bitte um Frieden wird deshalb im Mittelpunkt des Abends im Gemeindezentrum „Philipp Melanchthon“ (Ludolfweg 10) stehen - neben Gebeten und der Liturgie, die von palästinensischen Frauen vorab formuliert wurde. Im Anschluss erwartet die Besucherinnen ein gemeinsamer Imbiss, mit der Gelegenheit, sich auszutauschen.

Chefarzt spricht über Salze in unserem Blut

Die Vortragsreihe der „Frechen Fragen an Chefärzte“ der Zentralklinik Bad Berka im Haus Dacheröden in Erfurt beschäftigt sich am kommenden Donnerstag, 29. Februar, mit der Gesundheit, der Funktion und Erkrankungen der Nieren. Ab 19 Uhr referiert der Chefarzt der Klinik für Nephrologie, Ulrich Paul Hinkel, über „Salze in unserem Blut“. Der Vortrag kann auch online im Stream verfolgt werden: www.zentralklinik.de/live . Auch hier besteht die Möglichkeit, Fragen im Chat zu senden.

Erfurt profitiert von KfW Förderung des Bundes

Die bundeseigene Förderbank „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ setzt dank Bundesmitteln auch in Erfurt Impulse für Wirtschaft, Gesellschaft und Ökologie. Hierzu sagt die Erfurter Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann: „Die KfW hat Bilanz für 2023 gezogen und die Förderzahlen für Erfurt vorgelegt. Gründer, Mittelstand, Privatpersonen, aber auch der öffentliche Sektor haben von den Krediten profitiert. Von Krediten zur Förderung von Digitalisierung, Wohneigentum über Ladestrom für Elektroautos bis hin zum energieeffizienten Umbau von Gebäuden ist alles dabei.“ Insgesamt wurden für Erfurt im vergangenen Jahr 1.469 Förderanträge mit einem Volumen von 289,5 Millionen Euro genehmigt. Davon flossen über 122,6 Millionen Euro an private Kunden für insgesamt 1.366 Förderprojekte. Davon rund 42 Millionen Euro als KfW-Studienkredit und rund 47 Millionen Euro für Wohnraumforderung. Insgesamt wurden 760 Wohneinheiten gefördert. Im Bereich der kommunalen & sozialen Infrastruktur flossen insgesamt über 126 Millionen Euro als Soforthilfe und Preisbremse Gas und Wärme.

„Rebellinnen“ im Thüringer Landtag zu sehen

Im Thüringer Landtag ist vom 27. Februar bis 22. März die Ausstellung „Rebellinnen – Frauen verändern die Welt“ des Evangelischen Presseverbands für Bayern zu sehen. Die 26 Plakate zeigen Frauen aus dem deutschsprachigen Raum, die sich zu ihrer Zeit für ihre Überzeugungen und Rechte starkgemacht haben, darunter so unterschiedliche Persönlichkeiten wie die Widerstandskämpferin Sophie Scholl, die Reformatorin Argula von Grumbach, die Verlegerin Aenne Burda oder die Journalistin Dunja Hayali. Künstlerische Porträts werden durch historische Dokumente und Zitate, Auszüge aus Interviews oder Tagebucheinträge gerahmt. Mit Illustrationen von Beatrice Davies, Susanne Kuhlendahl, Bianca Schaalburg, Christian Topp und Anne Wenkel. Die Ausstellung kann von 8 bis 18 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.

