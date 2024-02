Erfurt. Lebensqualität, ÖPNV, Radwege, Freizeit – all das wurde erfragt bei Erfurts Kinder und Jugendlichen. Erste Ergebnisse gibt es hier.

Ausbaufähig. So bezeichnen Erfurts Kinder und Jugendliche den Radverkehr in Thüringens Landeshauptstadt. Das ist eine Erkenntnis aus der großen Kinder- und Jugendbefragung, die in Erfurt alle drei Jahre durchgeführt wird. Nun liegen die Ergebnisse von 2022 öffentlich vor.