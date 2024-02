Erfurt. Er war Musiker und Pädagoge aus Leidenschaft. Nicht nur am Gymnasium am Roten Berg wird man ihn in ehrender Erinnerung behalten.

Er war ein prägender Kopf für die Schullandschaft der Stadt und ein allseits von Schülerinnen, Schülern und Eltern geschätzter Schuldirektor. Bernhard Hupe, ehemaliger Leiter des Heinrich-Hertz-Gymnasiums, ist am 27. Januar im Alter von 77 Jahren gestorben.