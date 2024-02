Erfurt. Ein aggressiver Mann hat einen Sozialarbeiter und Polizisten attackiert. Außerdem gerieten eine Baustelle und eine Praxis ins Visier von Dieben. Weitere Meldungen der Polizei für Erfurt:

In Erfurter Rieth leistete am Montag ein Mann Widerstand gegen die Polizei. Ein Sozialarbeiter war zur Mittagszeit auf den Bier trinkenden 39-Jährigen getroffen und sprach ihn auf ein bestehendes Alkoholverbot an. Daraufhin wurde er beleidigt und zu Boden gestoßen. Ein Polizist, der zu Hilfe eilte, wurde von dem stark betrunkenen Mann mit einem Döner beworfen. Bei seiner Festnahme leistete der 39-Jährige erheblich Gegenwehr. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Amtsträger sowie Widerstand gegen die Polizei aufgenommen.

Baumaschine gestohlen

Unbekannte hatten es am Wochenende auf eine umzäunte Baustelle in Stotternheim abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Montag der Diebstahl einer Baumaschine gemeldet. Demnach war den Einbrechern auf ihre Suche nach Beute nicht nur Baumaterial in die Hände gefallen. Ein unter einer Baggerschaufel versteckter, knapp 4000 Euro teurer Bodenverdichter wurde ebenfalls entwendet.

Einbruch in Praxis

Vierstelligen Schaden haben Unbekannte am Wochenende in Erfurt-Daberstedt hinterlassen. Laut Polizei wurde dort in eine Behandlungspraxis eingebrochen. Deren Besitzerin bemerkte am Montag den Einbruch und verständigte die Polizei. Die Einbrecher hatten die Eingangstür zur Praxis aufgebrochen und in den Geschäftsräumen die Türen zweier Spinte aufgehebelt. Gestohlen worden sei jedoch nichts. Die Einbrecher flüchteten und hinterließen einen Schaden in Höhe von 1400 Euro.

Flucht nach Unfall mit Hauswand

Ein Autofahrer hat nach einer Kollision mit einer Hauswand gleich mehrere Anzeigen kassiert. Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige in Erfurt mit seinem Ford mit überhöhter Geschwindigkeit in der Wagdstraße in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten. Eine entgegenkommende Autofahrerin musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um nicht mit dem Ford zusammenzustoßen. Der 19-Jährige wich der Frau aus, kollidierte aber mit der Hauswand.

Noch bevor die Polizei am Unfallort eintraf, flüchtete der junge Mann mit seinem Auto. Wenig später wurde er jedoch von einem Streifenwagen in der Innenstadt gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Bei einem Drogentest wurde festgestellt, dass der 19-Jährige unter Einfluss von Drogen stand.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red