Erfurt. Hätte das Schwammstadt-System den Spielplatz in Salomonsborn gerettet? Aber auch die Tagestickets für den Egapark beschäftigen die Erfurter. Hier sprechen sie selbst.

Das Thema Schwammstadt wird präsent

Jonas Wellendorf aus Erfurt: „Ich habe den Beitrag „Riesenpfützen Spielplatz in Erfurter Ortsteil gesperrt“ gelesen. Bei diesem thematisieren Sie, dass die Spielgeräte längerfristig nicht genutzt werden können, da hier sich Regenwasser staut. Ich verstehe den Unmut der Anwohner, möchte aber darauf hinweisen, dass hier Aufklärung betrieben werden sollte, statt Frust zu verbreiten: Um in Zukunft die Kanalisation bei Extremniederschlägen zu entlasten, wird zunehmend das Thema „Schwammstadt“ fokussiert. Kern ist hier, das Wasser vor Ort zurückzuhalten oder gleich zu versickern. So können die Spitzenabflüsse verringert werden, was eine kleinere Dimensionierung der Kanalisation ermöglicht. Hier in diesem Beitrag zeigt sich eines der zentralen Elemente dieses Konzepts: Wasser vor Ort zurückhalten und versickern. Stichwort ist hier „Multifunktionale Flächen“. Selbstverständlich ist es ärgerlich, dass diese Flächen nach Regenfällen vorläufig nicht genutzt werden können. Sie werden aber zukünftig einen großen Beitrag dazu leisten können, die Schwammstadt realisieren zu können.

Mit diesem Appell möchte ich Sie darauf hinweisen, an dieser Stelle den Beitrag um diese Thematik zu erweitern. Frust bringt uns nicht weiter, sondern nur auseinander. Aufklärung und das Wecken von Verständnis muss hier im Vordergrund stehen. Denn nur durch die Schaffung von Akzeptanz solcher Anwendungen, kann man vorankommen. Vielleicht kann man hier die Anordnung der Geräte und Geländeoberfläche ändern.“

Bekanntschaft mit einer liebenswerten Sängerin

Karin Dietrich aus Erfurt: „Vor 52 Jahren hatte ich am 2. März 1972 die große Ehre, mit Hannelore Dolge in einem Team bei der Lampenfieber-Sendung vom Berliner Rundfunk unter der Leitung von Rolf Kirchow zu spielen! Ich hatte Frau Dolge als liebenswerte Sängerin kennengelernt und werde sie auch so in Erinnerung behalten.“

Hannelore Dolge in der Sendung „Lampenfieber“. © Funke Medien Thüringen | Karin Dietrich

Der Preis für den Egapark ist zu hoch angesetzt

Maria Neumann aus Erfurt über den Charme des Egaparks: „Den Medien ist zu entnehmen, dass die Besucherströme im Ega-Park schrumpfen. Auch das Winterleuchten hat unter Besuchermangel gelitten. Nun werden Gründe gesucht. Am einfachsten ist natürlich, das Wetter für alles verantwortlich zu machen. Das funktioniert immer. Zum Glück kann sich „das Wetter (Klima)„ nicht wehren.

Frau Weiß sollte aber mal über den berühmten Tellerrand hinausschauen. Besuche des Ega-Parks lohnen sich nur noch für Dauerkarteninhaber. Der Tageseintritt für 17 Euro ist Nepp! Hinzu kommen teure Stadtbahntickets und teures Parken. Das lässt man dann lieber.

Ohne Zweifel ist der Park sehr schön, gut gepflegt und besitzt einen wunderschönen Spielplatz. Das ist allerdings der einzige Bonus. Anderenorts gibt es Parks, die kostenfrei öffentlich zugänglich sind und mindestens genauso schön sind wie der Ega-Park, beispielsweise Bad Langensalza und Bad Liebenstein, auch Weimar, Gotha und Schmalkalden. Auch die Gastronomie stimmt schon lange nicht mehr, und für jedes Event gilt noch ein überhöhter Extrapreis. Zum Glück ist wenigstens der Petersberg noch kostenfrei zu begehen. Schauen wir mal, wie lange noch.

Ich würde Frau Weiß empfehlen, Preis und Leistung ins Verhältnis zu setzen. Für einen solch überhöhten Eintrittspreis, wie er für 2024 eingeführt wird, müsste zumindest die Fahrt mit der Stadtbahn im Preis inbegriffen sein.“

