Erfurt. Erstmals wird zwar The Golden-Sixties-Band nicht mehr bei der Beatnacht auftreten, dafür geben sich andere bekannte Gruppen die Ehre. Wer dabei ist, verraten wir hier.

Im April 2023 feierte The Golden-Sixties-Band, vielen Thüringern auch als „Universum“ ein Begriff, nach mehr als fünf Jahrzehnten auf der Bühne bei einem fulminanten Konzert ihren endgültigen Bühnenabschied im ausverkauften Kaisersaal. Zur Beatnacht im Kaisersaal, seit vielen Jahren fester Bestandteil im Veranstaltungskalender des Hauses, brachten The Golden Sixties Band und befreundete Bands die rockigen Beats der Sechziger und Siebziger zurück auf die Bühne und ließen ihr Publikum in goldenen Erinnerungen schwelgen. Ganz oft mit dabei: Tumbling Dice, Micados und The Thors.