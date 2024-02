Erfurt. Als erstes Klinikum in Thüringen hat einer der Fachbereiche von Helios eine Zertifizierung erhalten. Dieses würdigt auch hohe Qualitätsstandards

Der Fachbereich „Interdisziplinäre Intensivmedizin & Intermediate Care“ (KIM) des Erfurter Helios-Klinikums hat von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) die Zertifizierung „Intensivmedizin in der Schwerpunktversorgung“ erhalten. Damit ist handelt es sich um die erste intensivmedizinische Einrichtung Thüringens, die sich über diese Auszeichnung freuen kann.

Klinikum freut sich über Zusammenarbeit zwischen medizinischen Bereichen

„Diese Zertifizierung zu erreichen, war ein Prozess, der das hohe Maß an Zusammenarbeit innerhalb unseres Teams erforderte, und wir sind stolz auf das erreichte Ergebnis“, erklärt Heinrich Groesdonk, Chefarzt des Fachbereichs und Ärztlicher Direktor. Im Zertifizierungsverfahren konnte sich die Klinik in den Bereichen evidenzbasierte Behandlungsabläufe, der Anwendung von standardisierten Arbeitsprozessen für spezialisierte medizinische Versorgung und der Einhaltung hoher Qualitätsstandards hervortun. Weiterhin teilt das Klinikum mit: Diese Auszeichnung bestätige das Engagement des Helios-Klinikums sowie die hohe Qualität und effektive interdisziplinäre Zusammenarbeit in den Bereichen Neurointensivmedizin, ECMO-Therapie, Polytraumaversorgung, Entwöhnung von der Beatmung und IMC-Versorgung.

