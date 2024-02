Erfurt. Um Kinderrechte, junge Angler, Bauarbeiten, Klima und mehr geht es in den aktuellen Nachrichten aus Erfurt.

Eintauchen in die Geschichte von Gispersleben

In die Ortsgeschichte von Gispersleben lässt sich am Samstag, 2. März, von 15 bis 17 Uhr eintauchen. Die Heimatstube öffnet ihre Türen und Gäste sind herzlich willkommen. Im Internat der staatlichen Berufschule Am Flüßchen 9 ist die Heimatstube untergebracht. Der Zugang zur Heimatstube erfolgt über den Schulhof der SBBS 1 zum Haupteingang des Internates.

Kinderrechtekoffer wandert weiter zur Johannesschule

Die Johannesschule wird als nächste Erfurter Grundschule den Erfurter Kinderrechtekoffer befüllen. Zur feierlichen Übergabe des Kinderrechtekoffers durch die Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke kamen Schüler der Bechsteinschule in Begleitung der Schulleiterin Jana Spitzner sowie Schüler der Johannesschule in Begleitung der Schulsozialarbeiterin Aileen Schäfer ins Erfurter Rathaus. Die Bürgermeisterin zeigte sich sehr beeindruckt von den Beiträgen der Bechsteinschule und hob unter anderem ein selbst getextetes Lied über Kinderrechte und ein kreatives Brettspiel als Inhalte des Koffers hervor. Die gesammelten Werke der Bechsteinschule werden nun, wie gewohnt, durch den Kinderschutzbund archiviert. Die Schülerinnen und Schüler der Johannesschule haben jetzt bis April 2024 Zeit, den Koffer mit ihren Ideen, Forderungen und Wünschen weiter zu füllen. Dann wird dieser wieder an Anke Hofmann-Domke übergeben, die die Arbeiten im Erfurter Rathaus ausstellen wird, um die Rechte der Kinder in den Fokus zu rücken.

Jugendevent des Landesanglerverbandes im Stadtwerke-Atrium

Mehr als 230 Mädchen und Jungen, Betreuerinnen und Betreuer trafen sich jetzt im Atrium der Stadtwerke Erfurt zu einem der größten Jugendevents für Petri-Jünger im Freistaat Thüringen. An mehreren Stationen vermittelten erfahrene Fachleute viel Wissenswertes zur Biologie und Lebensweise der Fische und Wasserinsekten, zum Fliegenfischen, zu Wurftechniken mit der Fliegenrute, zum Fliegenbinden zum Raub- und Friedfischangeln sowie zum Meeresfischen. Die Kinder erhielten eine Vielzahl hilfreicher Tipps rund ums waidgerechte, erfolgreiche Fischen, teilt der Verband mit. Wichtige Ziele dieser Veranstaltungen waren unter anderem, die Mädchen und Jungen für Thüringer Gewässer sowie für die Hege und den Schutz unserer heimischen Fischfauna zu begeistern und sie auf die neue Angelsaison erfolgreich vorzubereiten. Auch sportliche Aktivitäten waren bei diesem Event gefragt. So wurden in zwei Turnieren, dem Fliegenzielwerfen mit der Fliegenrute sowie dem Zielwerfen auf Arenberg- und Skishscheiben, in einem mehrstündigen Wettkampf die besten Werferinnen und Werfer ermittelt und prämiert.

Königin-Luise-Gymnasium lädt zum Tag der offenen Tür ein

Das Königin-Luise-Gymnasium öffnet am Samstag, 2. März, seine Türen für interessierte Besucher. Von 9 bis 12 Uhr können nicht nur die Räumlichkeiten des Gymnasiums am Brühler Garten angeschaut werden, es darf auch kräftig ausprobiert und nachgefragt werden. Musik hat am KLG eine besondere Bedeutung - seit vielen Jahren existiert eine spezielle Bläserklasse. Auch hier bietet der Tag der offenen Tür die Möglichkeit, sich zu informieren und das Orchester und den Chor der Schule live zu erleben. Wer sich also für einen Übertritt an das KLG interessiert, ist am Samstagvormittag in die Melanchthonstraße 3 eingeladen.

Gesundheitsamt Erfurt beteiligt sich an der Thüringer Gesundheitsmesse 2024

Die 17. Thüringer Gesundheitsmesse findet vom 2. bis 3. März in der Erfurter Messe statt. Sie ist Thüringens größte Messe zu den Themen Gesundheit, Medizin und Wohlbefinden. Knapp 120 Aussteller – Kliniken, Firmen und Institutionen aus dem Gesundheitsbereich, Selbsthilfegruppen und Vereine – stellen ihre Angebote und Leistungen auf der Thüringer Gesundheitsmesse 2024 vor. Auch das Gesundheitsamt der Stadt Erfurt beteiligt sich wieder mit einem Stand in Halle 1 (G115). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über gesundheitsbewusstes Verhalten sowie über die vielfältigen Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes informieren. Am 2. März sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen, sich zum Beispiel über die Arbeit der Selbsthilfegruppen in Erfurt oder rund um die Zahngesundheit am Stand mit den Experten des Gesundheitsamtes auszutauschen. Am 3. März werden verschiedene Aspekte der Schuleingangsuntersuchung, der Gesundheitsförderung und weitere Aufgabengebiete des Gesundheitsamtes in Erfurt vorgestellt. Ergänzend wird es durch Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes im Vortragsforum der Gesundheitsmesse von 12 bis 12.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Fit für die Schule im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung“ geben. Die Thüringer Gesundheitsmesse findet im Rahmen der Thüringen Ausstellung statt und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Tag der Berufe Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten erkunden

„900 Jugendliche haben sich bereits für einen Betriebsbesuch zum Tag der Berufe in Mittelthüringen angemeldet. Das zeigt, wie groß das Interesse ist, die Praxis zu erleben. Wo sonst kann man so gut feststellen, ob der Traumberuf den Idealvorstellungen standhält oder ob man andere Berufe ins Auge fassen sollte. Ich freue mich über den hohen Zuspruch und empfehle allen, die eine Teilnahme noch überlegen, sich anzumelden“, sagt Irena Michel, Leiterin der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte. Unter www.tagderberufe.de kann man sich ganz einfach ein Angebot auswählen und sich online für den gewünschten Betriebsbesuch zum „Tag der Berufe“ anmelden. Anmeldeschluss ist Freitag, 10. März. Am 14. März gehen dann bei 178 regionalen Unternehmen in Mittelthüringen die Werkstore auf, sodass Besucher und deren Begleitung hinter die Kulissen von rund 300 Ausbildungsberufen und Studienmöglichkeiten schauen können. Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse haben die Chance, Berufe in der Praxis zu entdecken und herauszufinden, welcher Beruf zu ihnen passt.

Winterpause beendet: Bauarbeiten in Büßleben starten in die letzte Runde

Die Bauarbeiten in Büßleben werden nach der Winterpause wiederaufgenommen. Voraussichtlich ab 4. März – je nach Witterung – erfolgt die Herstellung der Grünfläche im Bereich Platz der Jugend/ Am Peterbach. Außerdem erbringt die Baufirma die noch offenen Restleistungen in diesen Bereichen. Voraussichtlich ab 2. April rücken dann die Bauarbeiten in den Rohdaer Weg. Dort werden die Gasleitung sowie die Straßenbeleuchtungsanlage ans Netz angeschlossen. Das geschieht unter Vollsperrung. Eine Umleitung wird vor Ort ausgeschildert. Geplant ist, das Bauprojekt im Mai abzuschließen.

Fridays for Future Erfurt beteiligt sich am bundesweiten Klimastreik am 01.03.

Fridays for Future Erfurt ruft für Freitag, 1. März, ab 15 Uhr zum Klimastreik am Erfurter Fischmarkt auf. Die Demonstration ist Teil eines bundesweiten Aktionstags, zu dem sowohl Fridays for Future als auch die Gewerkschaft ver.di unter dem Motto „Wir Fahren Zusammen” mobilisieren. Die Klimabewegung fordert gemeinsam mit den Beschäftigten im Nahverkehr bessere Arbeitsbedingungen und deutlich mehr Geld für den Ausbau von Bund und Ländern. „Wir Fahren Zusammen” ist ein Zusammenschluss von Fahrgästen, der Klimabewegung und Beschäftigten im Nahverkehr mit der Gewerkschaft ver.di für bessere Arbeitsbedingungen, der für eine Verdopplung der Investitionen in Bus und Bahn bis 2030 kämpft. Eine Petition mit den Forderungen der Bewegung hatten zuvor bundesweit mehr als 120.000 Menschen, darunter 1.150 Erfurterinnen und Erfurter, unterzeichnet.

