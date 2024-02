Erfurt. Grenzen verwischen im Kontor bei einem großen Partyabend, bei dem der Erfurter Künstler Marc Jung eine der Hauptrollen spielt.

„ART*MUSIC & TECHNOLOGY“: Kunst trifft in einer großen Party auf Kulinarik, Musik auf Technologie – am Freitag, 1. März, ab 17 Uhr im Mehnert Lab, das im Kontor in der Hugo-John-Straße 8 zu Hause ist. Zu entdecken gibt es die Werke von Marc Jung, dazu gibt es Digital Art von Dirk Rauscher und elektronische Beats von DJ Hell, in deren Takt sich die futuristische Robotik im Mehnert Lab zur Musik bewegt.

„Wir müssen endlich aufhören, in festen Rahmen oder Räumen zu denken“ – so lautet das Motto des Abends. „Wir müssen Grenzen wegwischen und neue Dinge zulassen, von denen man nicht dachte, dass sie zusammenpassen“, heißt es weiter über die Veranstaltung. Deshalb werde Industrie, Kunst und Kultur zusammengebracht.

Inzwischen zweiter Event in diesem Format

„Die Schaffung eines ganzheitlichen Ökosystems, in dem man wirken, sich entwickeln und sich wertig fühlen kann, ist das, was wir in Zukunft brauchen. Das Kontor Erfurt ist der perfekte Platz für diese Aufgabe und Vision. Täglich sollen hier die Türen für Events, Kunst, Industrie und einfach Themen geöffnet werden“, heißt es in der Einladung zum Event. „Mit Vol#2 pushen wir das Mehnert Lab und das Kontor Erfurt zu dem richtigen Ort, wo sich alles trifft und verbindet.“

Timeline und Lineup dieser inzwischen zweiten Event-Auflage:

17 Uhr – Wollkim koreanisches Food / Bar / Network (kein Ticket nötig)

19 Uhr – Marc Jung, Kunst

20.00 Uhr – DJ Hell und Robotik (Mehnert Lab), Kunst von Marc Jung

Die Tickets sind auf 200 Stück begrenzt.

Bei der Premiere wurden Werke von Michal Schmidt und Munroi ausgestellt, Sven UK sorgte für elektronischen Beat und ließ die Roboter im Mehnert Lab tanzen.

