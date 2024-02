Erfurt. Zufällig beobachteten am Mittwoch Zivilpolizisten in Erfurt einen mutmaßlichen Drogendeal. Praktischerweise wollten sie gerade zwei andere Männer festnehmen.

Bei gleich fünf Männern im Alter zwischen 24 und 38 Jahren klickten am Mittwochmittag in Erfurt die Handschellen. Eigentlich, so schreibt es die Polizei in einer Meldung, hätten nur zwei Haftbefehle vollstreckt werden sollen. Doch Zivilbeamte hätten zufällig ein mutmaßliches Drogengeschäft im Stadtteil Rieth beobachtet und schlugen zu.

Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten mehrere tausend Euro Bargeld, ein Messer und 300 Gramm Cannabis sicher. Es seien entsprechende Verfahren wegen des Betäubungsmittelhandels in nicht geringer Menge eingeleitet worden.

Drei der Verhafteten seien inzwischen wieder auf freiem Fuß. Zwei 24-Jährige, die aufgrund von Raubdelikten gesucht wurden, verblieben in Haft und warten auf ihre Haftrichtervorführung.

